В приемной прокуратуры Николаевщины психбольной разбил окно

В Николаеве днем 8 августа мужчина бросил камень окно в здания приемной прокуратуры области.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло около 12:00. Кроме того мужчина громко выражался нецензурными словами.

Сотрудники полиции по данному факту составили протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»). Далее дебоширу вызвали скорую медицинскую помощь, которая увезла его в медучреждение.

Позже оказалось, что мужчина имеет психиатрические расстройства и находится на соответствующем учете.