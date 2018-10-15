Николаевские спасатели дважды выезжали на пожары – горели сеновал и крыша хозпостройки

В воскресенье, 14 октября николаевские спасатели дважды привлекались к тушению пожаров сооружений хозяйственного назначения.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 13:33 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре хозяйственного здания на улице 3-й Ольвийской в Корабельном районе Николаева. По прибытию пожарными 5 Государственной пожарно-спасательной части выяснено, что горела крыша хозяйственной постройки на площади 40 квадратных метров. В 13:45 пожар локализовали, в 14: 20 - ликвидировали.

Работало семь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

Второй случай произошел в 18:29, по линии «101» сообщили, что на улице Центральной село Бурхановка Снигиревского района горит сеновал. К месту происшествия направлены отделение 24 ГПСЧ и местной пожарной охраны «Гороховское».

«До прибытия пожарных площадь пожара успела достигнуть 50 квадратных метров. В 19:07 пожар локализовали, 20:10 - ликвидировали. Дополнительно осуществлялся подвоз воды трактором с бочкой от частного предприятия «Куйбышевское», - говориться в сообщении.

Во время обоих эпизодов удалось спасти от огня частные застройки граждан. Причины пожаров устанавливаются.

Напомним, что ночью в субботу, 22 сентября, в селе Кавказ Березнеговатского района горела хозпостройка.