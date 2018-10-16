В Кривом Роге столкнулись два локомотива – погибли трое человек

В Кривом Роге около четырех часов ночи 16 октября возле Анновского карьера столкнулись два локомотива.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в кабине одного из электровозов. Из кабины второго электровоза работников спасали с помощью специальной техники. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В ГУ Госслужбы чрезвычайных ситуаций Днепропетровской области отметили, что столкновение на территории ЧАО «Северный ГОК» произошло из-за отказа тормозов - локомотив не смог остановится и протаранил другой состав, который стоял на пути на загрузке.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следственное подразделение внесло в ЕРДР сведения по предварительной правовой квалификации предусмотренной части 3 статьи 276 УК Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»).

Напомним, как в Баштанском районе поезд столкнулся со «Славутой», погибло двое человек.