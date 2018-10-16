Во Франции задержали украинского коррупционера с подделанным документом о смерти – ГПУ просит его экстрадировать

Дмитрий Малиновский Французские жандармы задержали в Бургундии «высокопоставленного» гражданина Украины, которого на родине подозревают в масштабной коррупции, после чего Генпрокуратура Украины направила запрос о выдаче украинца.

Об этом сообщается на сайте Европола.

«5 октября французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала в Бургундии, вблизи Дижона, высокопоставленного беглеца из Украины, который роскошно жил во Франции», - говорится в сообщении, но имя задержанного не раскрывается.

По информации Европола, европейские правоохранители подозревают мужчину в международном мошенничестве и отмывании денег.

Согласно сообщению, еще в январе Франция начала расследование подозрительных операций по покупке замка за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой является гражданин Украины.

«Благодаря эффективному сотрудничеству с представителями украинской и люксембургской властей стало известно, что главного подозреваемого разыскивают в его родной стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать наказания, подделав свидетельство о смерти», - рассказывают в ведомстве.

Однако, по данным Европола, позже было установлено, что подозреваемый не только жив, но и ведет роскошную жизнь во Франции.

«Дело о мошенничестве в отдельной стране выросло до размеров отмывания доходов от коррупции в международных масштабах», - отмечают в ведомстве.

Сообщается, что подозреваемого задержали вместе с тремя сообщниками.

Также арестовали его имущество на 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, винтажный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.

Позже стало известно, что Генеральная прокуратура Украины еще 12 октября направила запрос в компетентные органы Франции о выдаче гражданина Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

«Подтверждаем факт задержания. В минувшую пятницу направили запрос в адрес французских коллег о его выдаче», - сказал собеседник агентства.

По информации собеседника, задержали бывшего бухгалтера из одного из предприятий Одесской области по фамилии Малиновский.

«На олигарха он не тянет, но мошенник большого масштаба», - уточнили в прокуратуре.

В то же время УП со ссылкой на источник в прокуратуре пишет, что задержанным является Дмитрий Малиновский, который фигурировал в деле о хищении средств Одесского припортового завода.