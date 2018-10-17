В сети опубликовали видео, на котором санитары бросались тапочками и пинали пациента российской психоневрологической больницы

В Магнитогорске санитары психоневрологической больницы №5 издевались над пожилым пациентом.

Видео опубликовало 74.ru.

Так, мужчина в форме санитара бросает в пенсионера тапочками, а потом пинает его ногой. В это время коллеги смеются над происходящим.

По словам девушки Яны, которая прислала видео, она его получила от жителя Магнитогорска Андрея Быковского, с которым познакомилась в интернете и который работал в этом медучреждении.

- Он сам снимал это видео. В кадре его коллега Рушан Абдрахманов и еще один мужчина, я не знаю, кто он. Я написала Андрею, что сообщу в органы, но он в ответ только смеялся и отправлял смайлики, говорил, что не боится, – рассказала девушка.

Также Яна добавила, что после этих слов мужчина начал удалять присланные видео и сообщения, но она успела сделать запись с экрана.

В свою очередь главврач больницы Александр Беликов подтвердил, что санитары на видео действительно работают в медучреждении, но один сейчас в отпуске, а второй на больничном. По его словам, видео было снято ещё в июне. Он добавил, что для проверки информации об издевательствах над пациентами в клинике создали специальную комиссию и планируется написание заявления в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в доме престарелых под Харьковом сняли на видео, как работница избивает веником пенсионера.