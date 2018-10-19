В Индии во время религиозного праздника поезд врезался в толпу – погибли более пол сотни жителей

В пятницу, 19 октября, на севере Индии поезд врезался в зрителей, пришедших на религиозный праздник. Погибли, по предварительным данным, более 50 человек, число раненых уточняется.

Об этом сообщает Indian Express, передает ТСН.

Инцидент произошел во время праздника Виджая-дашами в пригороде Амритсара.

Зрители стояли на железнодорожных путях, наблюдая за сожжением гигантских фигур и фейерверками. Предполагается, что они могли не слышать приближающийся поезд. Также отмечается, что люди стояли спиной к поезду.

Напомним, что на автомобильном шоу в Нидерландах, в городе Хааксберген внедорожник врезался в толпу зрителей, в результате чего погибли три человека, в том числе двое детей. По данным полиции, еще 18 человек травмированы, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.