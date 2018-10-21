В Днепре мужчина повесился сразу после свадьбы – супруга и друзья не понимают мотивов такого поступка

В субботу, 20 октября в Днепре мужчина после своей свадьбы повесился в общежитии на Набережной Победы.

Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

Информация на линию «102»поступила от жителей общежития. 30-летнего мужчину обнаружили приблизительно в 21:30. На место происшествия немедленно прибыл экипаж патрульной полиции и «скорая помощь».

Правоохранители рассказали, что погибший женился и вечером он, вместе с товарищами, праздновал это событие. Далее, по словам жены умершего, мужчина вышел покурить и не вернулся. После этого его нашли повешенным и сразу вызвали полицию. Супруга также рассказала полицейским, что никаких конфликтов у них с мужем не было, и что стало причиной такого поступка, она не знает.

На место вызвали следственно-оперативную группу и судебно-медицинских экспертов. Подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

Напомним, что возле села Раденск в Цюрупинском районе Херсонской области обнаружили тела молодых супругов, которые повесились на дереве в лесу.