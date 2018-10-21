В Николаеве спасатели помогли велосипедисту, который проткнул себе ногу

В Николаеве сотрудники ГСЧС помогли велосипедисту, который проткнул себе ногу рычагом тормозной системы.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Инцидент произошел 20 октября, вечером. Спасателям поступило сообщение от сотрудников скорой медицинской помощи.

Медики сообщили, что 35-летний мужчина проткнул ногу рычагом тормозной системы велосипеда.

Чтоб помочь пострадавшему, спасателям пришлось полностью разобрать тормозную систему. После этого мужчину перенесли в карету скорой помощи.

Напомним,