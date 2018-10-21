На Харьковщине произошел масштабный пожар на складах с зерном, который пытаются потушить с ночи

В ночь на воскресенье, 21 октября, в Барвенковском районе Харьковской области загорелись склады с зерном.

Об этом сообщает Главное управление Госсужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.

Пожар возник в складском помещении с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы. К моменту прибытия пожарных горели два склада, огонь охватил площадь 800 квадратных метров, а также была угроза распространения на соседние склады.

Около 2:20 пожар удалось локализовать.

На месте происшествия работают спасатели, добровольцы, пять пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда. Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Напомним, что в Черниговской области неподалеко от города Ичня во вторник ночью, 9 октября, произошел пожар на складах боеприпасов 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ