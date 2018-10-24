«Мама ребенка не сдала деньги»: В харьковской школе девочку заставили смотреть, как ее одноклассники едят торт

Ученицу одной из школ Харькова поставили перед доской на праздновании и сказали, что для нее нет торта, потому что ее мама не сдала деньги.

Об инциденте стало известно из Facebook, где про эту историю писали родители и представители учебного заведения, передает УНИАН.

Это произошло в Харьковской общеобразовательной школе №151. Так учитель этой школы Евгений Товстолуг утверждает, что на собрании было решено купить порционный торт и пирожные. Деньги сдали все, кроме мамы одной ученицы.

- Она принципиально не сдает деньги ни на какие нужды класса, - утверждает учитель.

- В другие праздники родители покупали большой круглый торт и, когда резали, давали и ей кусок за счет других детей. В этот раз все было порционное, – говорит Товстолуг.

В то же время, мама одноклассника девочки Наталья Добрынина в комментариях написала, что классный руководитель не позволила ученице пойти домой с празднования. И она добавила, что торт не был порционным - каждому по два куска.

- Девочку поставили у доски и сказали, что ей ничего не дадут, потому что ее родители принципиально не сдают деньги на нужды класса, – пишет Добрынина.

В самой же Харьковской общеобразовательной школе №151 говорят, история обросла кучей ложных подробностей. Завуч Виктория Калашник рассказала «Украинской правде. Життя», что торт таки был не порционный, но подтвердила, что сладостей девочке и не досталось.

- Одна из мам родительского комитета сказала ей о деньгах, – отмечает чиновница. Учительницы, по словам завуча, в то время в классе не было, и о ситуации она узнала из уст этой участницы родительского комитета. В школе говорят – ситуацию решают. Уже были беседы с ребенком, его мамой, другими родителями.

В понедельник, 22 октября, в школу пришел папа пострадавшей девочки с жалобой.

- С ним разговаривала завуч, они решали, что делать в такой ситуации. У нас будет родительское собрание, будет там присутствовать и родительская тройка. Надеюсь, что мама из родительского комитета принесет свои извинения за то, что сказала девочке. Мы хотим решить этот конфликт. Чтобы девочка осталась в школе, никуда не уходила. Подключили к этому и школьного психолога, - говорит Виктория Калашник.

Хотя мама пострадавшей девочки говорит, что на самом деле учительница находилась в классе и вся эта история произошла при ней, но она предпочла не вмешиваться.

- Я не думаю, что моя Диана говорит неправду. Ребенок пришел со школы в слезах, - заявила OBOZREVATEL мама Татьяна Блинова.

По ее словам, в этот день 6-й класс пошел на экскурсию в банк.

- Мы были против, потому что это же не зоопарк и не краеведческий музей, зачем детей водить в банк? Но Диана позвонила и сказала, что ей учитель сказала идти обязательно. Они вернулись после экскурсии, и вот эта родительская тройка устроила сладкий стол. Даже другие родители об этом не знали. Они зашли в класс и стали раздавать торт. Диане не дали, она как ребенок спросила, а мне? И тогда дети стали спрашивать, а почему вы Диане не даете? И мама из родительского комитета заявила, что не даем, потому что ее папа не сдает деньги, - пожаловалась Татьяна.

Далее Диана спросила, может ли она уйти домой, но эта же мама ей не разрешила.

- Не учительница, которая тут была, а чужая мама. Тогда Диана стала плакать, мальчики стали смеяться и снимать ее на телефон. Девочки предложили ей свою порцию, но она отказалась. Тогда девочки пошли с ней в туалет и стояли там, пока этот праздник не закончится. Учительница все это время была в классе, она даже сама резала торт. Когда мы потом стали выяснять, в школе сказали, что учительница была занята какими-то памятками, - рассказывает мама Дианы.

Сама Татьяна говорит, что деньги на нужды класса и школы они сдают, но не на все.

- Например, на разные праздники в месяц просят по 50 грн. А зачем? В классе 32 человека, в месяц 1600 грн. Это что, на торт нужны такие деньги? Почему не по 10 грн? - поясняет женщина свою позицию.

По словам зама директора школы Виктории Калашник, попавшая в скандал классный руководитель не так давно вышла на работу, их семья попала в тяжелую аварию.