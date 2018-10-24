ЧП на погранпункте на Харьковщине: россиянин пытался провезти в Украину труп жены, а другой мужчина угрожал себя взорвать

Через пограничный пункт «Гоптовка» на Харьковщине во вторник, 23 октября, пытались провезти труп женщины, выдавая ее за живую.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь пограничной службы Олег Слободян.

Умершая «сидела» на заднем сиденье, пристегнутая ремнем безопасности. За рулем машины с российскими номерами, как потом оказалось, находился ее муж, а на пассажирском сиденье - сын.

Слободян указывает на то, что машина прошла все процедуры контроля на российской стороне и была, тем не менее, без препятствий пропущена пограничниками из РФ в Украину.

Уже после обнаружения тела, водитель предоставил свидетельство о смерти от 22 октября. По его словам, он пытался провезти женщину для захоронения в Запорожской области. Начаты следственные действия, сообщение о преступлении пограничники направили в Национальной полиции.

Также на полицейском блокпосту вблизи пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области мужчина закрылся в автомобиле и угрожал себя взорвать. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»со ссылкой на источник в правоохранительных органах

В пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы ситуацию не комментируют, ссылаясь на то, что это - вне их зоны ответственности.

Тем временем, по данным UA:Харьков, начальник Главного управления Нацполиции области Олег Бех прибыл на место происшествия.

- Да, это наш блокпост. К нему подъехали, водитель вышел, сказал, что ему угрожают на почве религии. Сейчас мы установим, кто это. И меры принимаем, - рассказал Бех.

Позже он сообщил, что правоохранителям удалось разрешить ситуацию. По состоянию на 10:49 движение транспорта через границу возобновлено. Задержка составила около часа.

Мужчину, который угрожал взрывом, полицейские вытащили из автомобиля. Он не пострадал.

Напомним, на Черниговщине водитель микроавтобуса с пьяным пассажиром пытался прорваться через границу в Беларусь.