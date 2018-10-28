На Николаевщине «Renault» на железнодорожном переезде въехал в столб – водитель погиб

В воскресение поздно ночью, 28 октября, на Добровольском железнодорожном переезде в Новобугском районе Николаевской области произошло ДТП с участием автомобиля «Renault Megane», в результате которого погиб 25-летний водитель.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Н-11 «Днепр-Кривой Рог-Николаев» по экстренному номеру «101» поступило в 3:07.

К месту происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

«По прибытию выяснилось, что легковой автомобиль «Renault Megane» во время движения столкнулся с железобетонной опорой. В результате ДТП водитель 1993 г.р. получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали тело погибшего из покореженного автомобиля», – говорится в сообщении.

Двух пострадавших пассажиров – 37-летнюю женщину и 61-летнего мужчину – каретой скорой помощи госпитализировали в Новобугскую центральную районную больницу.

Напомним, в сентябре в Баштанском районе на железнодорожном переезде в селе Лоцкино пассажирский поезд «Николаев – Киев» столкнулся с легковым автомобилем «Славута». Тогда погибли два человека.