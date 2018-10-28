«Вы истинное лицо Украины», - Порошенко поздравил украинскую команду на «Invictus Games» в Австралии

Президент Петр Порошенко поздравил украинскую команду на «Invictus Games», которые завершились в Австралии.
Об этом заявил глава государства во время видео-конференции с украинскими спортсменами
- Очень ждем вас в Украине. Сделаем торжественное празднование вашего приезда. Мы вас очень любим. Мы за вас очень болеем. Мы очень гордимся вами. Вы лучшее, истинное лицо Украины - сильное, красивое, патриотическое. Спасибо вам, - подчеркнул Президент.
Президент отметил, что с удовольствием вспоминает прошлогоднюю встречу с членами украинской команды, которые участвовали в Invictus Games в Канаде.
- Тогда украинская команда «непокоренных», лучшая в мире, получила 14 медалей. В этом году вы нас порадовали 20 медалями, - отметил он, добавив, что украинская команда на самом деле получила 22 медали и две награды лучников пошли в общий зачет.
Глава государства напомнил, что 14 октября во время встречи со спортсменами накануне их отъезда в Австралию, они пообещали, что покажут себя с лучшей стороны, и выполнили это обещание.
- Вся Украина болела за вас, как всегда и вы это чувствуете. Украина болела во главе с украинским Президентом. Часть сердца была с вами, и вы полностью оправдали наши ожидания. Слава украинским «непокоренным» и слава Украины, - отметил Петр Порошенко.
По словам участников Invictus Games, Австралия встретила их хорошей погодой. Украинцы встретились с Принцем Гарри и просили о возможности проведения игр в Украине. По их словам, Принц Гарри рассказал, что с такой просьбой обращался Президент Украины, и этот вопрос будет рассмотрен.
- Большое спасибо. Надеюсь, как мы и договаривались, вы ему передали мое приветствие. И напомните, что он мне обещал, что одни из следующих Invictus Games будут в Украине. Мы не отступим от этой договоренности ... Как по мне, Украина сейчас и украинцы одна из самых непокоренных наций мира. И мы завоевали это право проводить Invictus Games, тем более, что мы имеем таких бойцов и таких настоящих чемпионов, - отметил Глава государства.