«Вы истинное лицо Украины», - Порошенко поздравил украинскую команду на «Invictus Games» в Австралии

Президент Петр Порошенко поздравил украинскую команду на «Invictus Games», которые завершились в Австралии.

Об этом заявил глава государства во время видео-конференции с украинскими спортсменами

- Очень ждем вас в Украине. Сделаем торжественное празднование вашего приезда. Мы вас очень любим. Мы за вас очень болеем. Мы очень гордимся вами. Вы лучшее, истинное лицо Украины - сильное, красивое, патриотическое. Спасибо вам, - подчеркнул Президент.

Президент отметил, что с удовольствием вспоминает прошлогоднюю встречу с членами украинской команды, которые участвовали в Invictus Games в Канаде.

- Тогда украинская команда «непокоренных», лучшая в мире, получила 14 медалей. В этом году вы нас порадовали 20 медалями, - отметил он, добавив, что украинская команда на самом деле получила 22 медали и две награды лучников пошли в общий зачет.

Глава государства напомнил, что 14 октября во время встречи со спортсменами накануне их отъезда в Австралию, они пообещали, что покажут себя с лучшей стороны, и выполнили это обещание.

- Вся Украина болела за вас, как всегда и вы это чувствуете. Украина болела во главе с украинским Президентом. Часть сердца была с вами, и вы полностью оправдали наши ожидания. Слава украинским «непокоренным» и слава Украины, - отметил Петр Порошенко.

По словам участников Invictus Games, Австралия встретила их хорошей погодой. Украинцы встретились с Принцем Гарри и просили о возможности проведения игр в Украине. По их словам, Принц Гарри рассказал, что с такой просьбой обращался Президент Украины, и этот вопрос будет рассмотрен.