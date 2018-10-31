В Афганистане разбился вертолет с военными и политиками – погибли 25 человек

Фото - иллюстрация В юго-западной части Афганистана в среду разбился военный вертолет, на борту которого находились 25 человек, включая топ-командующих армии и председателя совета провинции.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Представитель губернатора провинции Фарах, где произошел инцидент, рассказал, что два военных вертолета направлялись в соседний Герат, когда один из них потерял контроль в условиях низкой видимости и врезался в гору.

Среди пассажиров на борту были заместитель командующего армейским корпусом западного региона Нематулла Халил и председатель провинциального совета Фарахе Фарид Бахтавар. Другими жертвами, кроме экипажа, стали солдаты и члены провинциального совета.

Бахтавар был выдающейся фигурой в борьбе с талибами в битве за город Фарах, которое боевики осаждали и угрожали захватить в мае.

Боевики «Талибана» после падения вертолета заявили, что это они сбили его.

Напомним, что ранее в Афганистане смертник взорвал себя на турнире по волейболу - погибли около 50 человек.