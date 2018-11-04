В Вознесенске спасатели оперативно потушили пожар в магазине «АТБ» – горела электропроводка

В субботу, 3 ноября на улице Киевской в городе Вознесенск возник пожар в магазине ООО «АТБ-Маркет».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаевской области

Информация о пожаре на пункт связи 12 Государственной пожарно-спасательной части поступила в 22:38. По сигналу направлен дежурный караул подразделения. Как выяснилось на месте, в двухэтажном здании горела электропроводка на площади 3 квадратных метра.

Благодаря оперативной работе спасателей пожар вовремя ликвидировали и не допущестили его распространения. В 22:43 пожар локализовали, 22:53 - ликвидировали. Ее причина устанавливается.

К тушению привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС. Дополнительно работали аварийная бригада ПАО «Николаевоблэнерго», охранная фирма и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что 1 октября, спасатели ликвидировали пожар в магазине мобильных телефонов в Ингульском районе Николаева.