Водителя николаевского троллейбуса, задавившую пенсионерку на переходе, наказали двумя годами условно

Суд наказал двумя годами условно водителя троллейбуса, которая сбила пенсионерку на пешеходном переходе возле рынка «Колос».

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Ленинского районного суда Николаева.

Как известно, происшествие произошло 26 января. Тогда пожилую женщину, пострадавшую от наезда, госпитализировали медики.

Как говорится в материалах суда, позже пострадавшая скончалась от полученных в результате ДТП травм.

Обвиняемая признала себя виновной. Она рассказала, что около 10:00 пропустила на «зебре» по проспекту Мира возле рынка пешеходов, но пострадавшую не увидела, поэтому и совершила на нее наезд.

В итоге суд признал водителя виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») и назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года без лишения права управления транспортными средствами.

Одновременно суд учел положительную характеристику водителя троллейбуса и освободил ее от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

Напомним, как в России троллейбус въехал в толпу людей на остановке.