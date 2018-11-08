В Николаеве парень дал незнакомцу позвонить, а когда попросил телефон обратно, получил удар в лицо

В Николаеве задержали злоумышленника, который попросил у мужчины телефон, чтобы позвонить, ударил его в лицо и убежал.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

В Ингульский отдел полиции обратился молодой человек и сообщил, что еще 24 октября около двух часов ночи мужчина отдыхал вместе с друзьями в развлекательном заведении по проспекту Мира, 21. К нему подошел мужчина, которого он принял за своего знакомого, и попросил его мобильный телефон, потому что его аппарат разрядился. Заявитель дал свой мобильный, а когда попросил обратно, получил удар в лицо. Вор, ударив парня, сразу убежал.

Оперативники Ингульского отдела полиции установили личность преступника и задержали его. Им оказались 26-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель, который в начале года освободился из мест лишения свободы. После совершения преступления злоумышленник мобильный продал, а средства потратил.

Правоохранители вернули заявителю его имущество, а злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 186 «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Николаеве суд приговорил к двум годам условно участника нападения на пенсионерку, которой они предлагали подвезти до города на автомобиле.