Под Чернобылем лось выбежал на дорогу и столкнулся с «легковушкой» – пострадало четыре человека

В воскресенье, 11 ноября, под Чернобылем лось выбежал на дорогу и столкнулся с автомобилем «Renault Duster».

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области.

В 15:49 в оперативно-диспетчерскую службу Чернобыльской зоны с Государственной администрации Зоны отчуждения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 3-м километре автомобильной дороги Чернобыль-Славутич от КПП «Паришив» за ​​территорией зоны отчуждения и зоны обязательного отселения.

Прибывший дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части деблокировал четырёх пострадавших из автомобиля «Renault Duster» и в тяжелом состоянии передал их в карету скорой медицинской помощи. Животное в результате столкновения погибло на месте.

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения ЧАЭС спасли лося, попавшего в радиоактивно загрязненный водоём.