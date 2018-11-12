В Николаеве «Chrysler» зацепил стоящую на остановке «маршрутку» – образовалась пробка

Днем в понедельник, 12 ноября, в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля и маршрутного такси.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Маршрутное такси марки «Mercedes-Benz» остановилось на остановке общественного транспорта по улице Бузника, в то время как автомобиль «Chrysler» направлялся по этому же улице в сторону улицы Мореходная. Однако, объезжая «маршрутку», легковой автомобиль допустил с ней столкновение.

В результате аварии никто не пострадала, оба транспортных средства получили механические повреждения. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

В то же время пользователи Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области» сообщают, что на данном участке движение затруднено.

Фото из Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, что ранее в Николаеве на перекрестке «маршрутка» протаранила «KIA», есть пострадавшие.