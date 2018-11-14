В Николаеве за ночь патрульным попались двое пьяных водителей «скорой»

В Николаеве в ночь на 14 ноября патрульная полиция выявила двух водителей скорой медицинской помощи, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Соответствующее видео инцидента было опубликовано в YouTube.

– Поругался с женой, – оправдал водитель скорой медицинской помощи употребление алкоголя во время работы.

По словам патрульного, у них возникли сомнения в нормальном состоянии водителя «скорой», когда тот проехал три квартала с включенным сигналом поворота, а также не смог нормально войти в один из поворотов. Этот водитель кареты медпомощи выезжал на ДТП в районе 3-Слободской, чтобы забрать пострадавшего.

Алкотестер «Драгер» показал результат в 1,94 промилле алкоголя в организме водителя.

Кроме того патрульные предложили пройти тест еще одному водителю «скорой», который выехал в паре со своим коллегой. После нескольких неудачных попыток продуть в «Драгер», прибор показал 0,64 промилле.

Позже оба водителя решили пройти освидетельствование в лаборатории на улице 2-я Экипажная (Володарского).

Напомним, что ранее в Николаеве пожаловались на фельдшера, который якобы приехал на вызов пьяным.