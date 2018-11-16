В Первомайске спасли пенсионера, в квартире которого случился пожар

Вечером в четверг, 15 ноября, в Первомайске спасатели вынесли 80-летнего мужчину из квартиры, в которой произошел пожар.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 17:03 соседи погорельца сообщили в ГСЧС о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Грушевского. На место прибыл дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели провели разведку в помещении и обнаружили хозяина. 80-летний мужчина находился в сознании, но из-за физических проблем со здоровьем не мог самостоятельно выйти на улицу.

Пожарные вынесли пострадавшего на свежий воздух. От госпитализации он отказался.

В 17:11 пожар на незначительной площади локализовали, в 17:16 - ликвидировали. Предварительная причина пожара - неосторожность владельца жилья при курении.

Всего к тушению привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

Напомним, что на Николаевщине из-за неосторожности при курении погиб мужчина.