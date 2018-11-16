В Николаеве столкнулись две «Skoda» – одна из них врезалась в столб

Днем в пятницу, 16 ноября, в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух легковых автомобилей.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

На пересечении улиц Потемкинская и Обсерваторная столкнулись два автомобиля «Skoda», в результате чего одно из транспортных средств врезалось в металлическую конструкцию, а другое перекрыло трамвайную линию.

На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции, прибыла также карета скорой медицинской помощи. Информация о пострадавших в аварии неизвестна. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что ранее в Николаеве грузовик снес столб.