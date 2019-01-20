В Боливии столкнулись два автобуса – 22 человека погибли, еще 37 пострадали

На западе Боливии, в субботу утром, 19 января столкнулись два автобуса, по меньшей мере 22 человека погибли.

Об этом сообщает ABI.

Авария произошла в муниципалитете Чальяпата. Автобусы столкнулись во время маневра обгона. Сообщается, что еще 37 человек получили ранения, пострадавшие доставлены в больницу.

Генеральный командир боливийской полиции Ромуло Дельгадо объяснил, что эта авария была совершена автобусами компаний «Империал» и «Транс Асул», которые ездили по Панамериканскому шоссе по маршруту Оруро-Потоси. Полиция расследует дорожно-транспортное происшествие.

Напомним, что 5 января по дороге в Бангкок двухэтажный туристический автобус попал в ДТП, в результате чего погибли шесть человек.