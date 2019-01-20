Двое николаевцев получили травмы во время купания в реке – одного из них доставили в больницу

В Николаеве 19 января двое мужчин получили травмы во время купания в реке Южный Буг.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Происшествия случились в микрорайоне Намыв. Один из мужчин поранил ногу о железный предмет, который находился на дне водоема, другой – случайно порезал руку об лед. Спасатели, которые находились рядом, оказали им первую медицинскую помощь. В дальнейшем пострадавшего с раненной ногой родственники отвезли в лечебное учреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что сотни николаевцев встретили Крещение купанием в ледяной воде.