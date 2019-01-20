В горах Львовщины заблудились два туриста – одного нашли мертвым, второго доставили в больницу с обморожением

Во Львовской области в районе горы Парашка один турист погиб, другой - в больнице с обморожениями.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

«19 января в 23:37 поступило сообщение о том, что на горе Парашка, заблудились 2 туриста. В 03:10 спасатели нашли заблудившихся у подножия горы Парашка. Один из туристов (мужчина 1987 года рождения) погиб. Второй (1996 года рождения) с обморожением двух стоп доставлен в Сколевскую центральную районную больницу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к поисковым работам привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Карпатах на горе Гемба Межгорского района Закарпатской области в рождественскую ночь заблудились пять туристов – одного нашли мертвым, двух еще продолжают искать.