Трое детей провалились под лед на Ингуле – им помогли выбраться случайные прохожие

Днем в воскресенье, 20 января, под лед реки Ингул в центре Николаева провалились трое детей школьного возраста.

Об этом сообщают «Новости-N».

Происшествие случилось на правом берегу реки Ингул, возле пешеходного моста. Две девочки и мальчик в возрасте 11-13 лет играли на недавно построенном деревянном пирсе. Через некоторое время дети решили выйти на лёд – и буквально через два-три метра провалились. Несмотря на то, что берег был достаточно близко, дети самостоятельно выбраться из воды не смогли и начали кричать. Их заметили случайные прохожие, вытащили из воды, вызвали скорую помощь и полицию.

Всех троих пострадавших «скорая» доставила во вторую городскую детскую больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь, у одной из девочек сильное переохлаждение.

В настоящее время правоохранители устанавливают родителей пострадавших. В числе прочего соответствующие службы будут выяснять, почему дети оказались одни, без присмотра взрослых, на берегу реки.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине четверо детей провалились под лед на реке.