Трое детей провалились под лед на Ингуле – им помогли выбраться случайные прохожие

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2048 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1228)   

Днем в воскресенье, 20 января, под лед реки Ингул в центре Николаева провалились трое детей школьного возраста.

Об этом сообщают «Новости-N».

Происшествие случилось на правом берегу реки Ингул, возле пешеходного моста. Две девочки и мальчик в возрасте 11-13 лет играли на недавно построенном деревянном пирсе. Через некоторое время дети решили выйти на лёд – и буквально через два-три метра провалились. Несмотря на то, что берег был достаточно близко, дети самостоятельно выбраться из воды не смогли и начали кричать. Их заметили случайные прохожие, вытащили из воды, вызвали скорую помощь и полицию.

Всех троих пострадавших «скорая» доставила во вторую городскую детскую больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь, у одной из девочек сильное переохлаждение.

В настоящее время правоохранители устанавливают родителей пострадавших. В числе прочего соответствующие службы будут выяснять, почему дети оказались одни, без присмотра взрослых, на берегу реки.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине четверо детей провалились под лед на реке.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия