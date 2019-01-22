Полиция Николаевщины разыскивает мужчину, который в октябре 2018 года уехал на заработки в Киев

В Очаковском районе Николаевской области полиция разыскивает 45-летнего Юрия Николаевича Фесюна.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что мужчина в октябре 2018 года с целью трудоустройства поехал в Киев, а с 15 декабря телефонная связь с ним отсутствует.

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черные короткие, на правой руке травмированы четыре пальца начиная с мизинца, носит очки.

Полиция просит граждан, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, сообщить в Очаковский отдел полиции по адресу: город Очаков, улица А. Зинченко, 90, или по телефонам (05154) 2-21-04, 0637472126, 0680714029, 102.

Напомним, что в Первомайском районе Николаевщины полиция разыскивает пропавшую без вести 79-летнюю Галину Степановну Щербакову.