В Запорожье в торговом центре женщина, ведущая видеоблог о правильном воспитании детей, ударила ногой в спину своего ребенка

В развлекательном центре Запорожья женщина ногами избила своего 6-летнего сына на глазах десятков очевидцев.

Об этом сообщает ТСН.

По словам свидетелей инцидента, мать мальчика вела себя неадекватно. Она кричала «ненавижу» и все в таком роде. На помощь ребенку поспешили посетители ТРЦ и сотрудники администрации центра.

- Когда ребенка бьют ногами в спину – это же не может быть спокойное состояние. Все наши сотрудники были обескуражены, — рассказала администратор ТРЦ.

На место события прибыли полицейские и им женщина объяснила, что 6-летний мальчик – ее сын. С ним и его 2-летним братом она пришла отдохнуть в развлекательный центр. Правоохранители отпустили горе-мать, но после того, как в сети опубликовали видео с камер наблюдения, пользователи соцсетей вспыхнули негодованием.

Впоследствии стало известно, что женщина активно ведет блог, в котором дает советы по воспитанию детей. В Instagram она выкладывает счастливые фотографии с малышами, а в одной из публикаций свои действия она объяснила просто: «всякое бывает, я себя за это не казню».

Комментаторы писали, что у нее «нет человечности», а она в ответ призывала не драматизировать. В итоге женщина удалила свой аккаунт.

По мнению детских психологов, поведение матери может пагубно сказаться на детях. Мальчик будет копировать поведение матери, перенимать ее агрессию, но вымещать ее на других.

После того, как ситуацию придали огласке, женщиной заинтересовалась служба по делам детей. Ее семью взяли на учет и в случае изменений в худшую сторону, детей могут временно забрать из семьи. Также инцидент в ТРЦ проверяет полиция.

Напомним, в Ивано-Франковской области отчим забил до смерти пятимесячную дочь.