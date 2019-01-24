На Николаевщине женщина обвиняет врача в халатности, из-за которой ей ампутировали ногу

На Николаевщине жительница села в Братском районе подскользнулась и подвернула ногу, из-за ненадлежащего обследования, женщине ампутировали конечность.

Об этом сообщает ТСН.

Пострадавшая Елена Жаковская рассказала, что шла в снегоступах и даже не поняла, как поскользнулась на сельской дороге.

– Упала, ногу пронзила резкая боль, сначала переживала, что сломала, поэтому когда врач в отделении районной Братской больницы сказал, что это вывих - вздохнула с облегчением, - рассказывает Елена.

– Сказал, что двойной вывих очень тяжелый со смещением. Поскольку я не профессионал, я подумала: слава Богу, что хоть не перелом. Заверил, что отек спадет, гипс наложат, - добавила пострадавшая.

Однако, за два дня нога онемела и распухло колено. Елену немедленно доставили в отделение сосудистой хирургии, где медики заявили, что ампутация – единственный выход.

– Погибшие ткани мышц уже впитывались в кровь - пострадали бы почки, острая недостаточность, гемодиализ, смерть. То есть здесь фактически шел разговор о спасении жизни», - объяснил главный сосудистый хирург Николаевской области Юрий Баляба.

Родственники Елены обвиняют медиков районной больницы в том, что женщина стала инвалидом, потому что в их больнице нет оборудования, которое бы установило, разорванные сосуды или нет, а пациентку два дня держали без надлежащего обследования вместо того, чтобы сразу доставить в Николаев.

Сын пострадавшей уже обратился в суд и подал заявление на врача, чья халатность, по его мнению, привела маму к инвалидности.

Напомним, что ранее в Николаевской областной клинической больнице умерли роженица Ольга Матюшевская и ее новорожденный ребенок. Семья женщины винит врачей больницы в халатности, медики оправдываются, что у Ольги были тяжелые осложнения и говорят, что делали все для спасенияее и ребенка. Тогда Заводский отдел полиции открыл уголовные производства по фактам смерти 27-летней роженицы.