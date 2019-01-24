В Николаевской области внедорожник врезался в дерево – водителя госпитализировали с травмами

В Николаевской области 23 января случилось ДТП на автодороге Т-15-06 «Николаев – Доманевка – Березки» вблизи поворота на село Ольшанское Николаевского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Водитель автомобиля «Hyundai Santa Fe», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет, где машина врезалась в дерево и перевернулась. В результате ДТП 59-летнего водителя внедорожника с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Напомним, что ранее в Николаеве на перекрестке «Mercedes» врезался в «Mazda».