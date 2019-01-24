В Николаеве мать запрещала своей 15-летней дочери пользоваться электричеством и водой и забила квартиру мусором

В Николаеве в январе в Службу по делам детей самостоятельно обратилась 15-летняя девочка, которая нуждалась в помощи из-за того, что её мать забила квартиру мусором и запрещала дочери пользоваться электричеством и водой.

Об этом сообщили в администрации Центрального района.

Девочка живет с мамой, папа ушел из семьи несколько лет назад, но они продолжают общение.

«Семья живет в собственной квартире с новым ремонтом и мебелью. Около 10 лет назад семья была вполне благополучной, весь ужас начался позже. Мать с годами начала проявлять определенные расстройства психического здоровья, что привело к полностью антисанитарным условиям жизни в собственной квартире, которая до потолка забита мусором и хламом. Что уж говорить об отношениях между мамой и дочкой. Манипуляции, приказы и почти полный запрет на пользование электричеством и горячей водой», - отмечено в сообщении.

Невыполнение родительских обязанностей отразилось и на эмоциональном состоянии девочки, которая нуждается в общении с психологом.

Сейчас девочка находится в «Николаевском центре социально-психологической реабилитации детей». Что касается матери, то ей рекомендуется пройти медицинское обследование.

«Стоит отметить, что судьба 15-летней девочки полностью зависит от сознательного выбора ее матери», - сообщили в администрации.

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели предотвратили пожар в квартире, где пенсионер более пяти лет накапливал хлам.