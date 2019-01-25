В аэропорту «Борисполь» марокканец, не желая покидать Украину, напал на пограничника

Гражданин Марокко накинулся с кулаками на пограничника, который отказал ему в пересечении границы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Марокканца, который не смог подтвердить цели своей поездки в Украину, обнаружили на днях в международном аэропорту «Борисполь», он прилетел рейсом из Стамбула.

«В ходе пограничного контроля иностранец 1992 года рождения заявил инспекторам Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», что следует на территорию нашего государства по программе обмена. При этом он отмечал, что будет учить украинских детей английскому и еще одного языка, однако сам владеет английским достаточно плохо. Кроме того, он не имел достаточного финансового обеспечения, определены украинским законодательством для иностранцев», - сказано в сообщении.

По результатам проведения контроля второй линии, пограничники отказали марокканцу в пересечении государственной границы.

Это вероятно очень расстроило иностранца, ведь он явно не желал следовать на обратный рейс. Также он вел себя довольно агрессивно и совершил попытку нападения на пограничника.

Гражданина Марокко сразу задержали и привлекли к административной ответственности за нарушение режима в пункте пропуска и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы.

Напомним, что ранее, на Одесчине пограничники задержали мужчину, перевозившего контрабандные мобильные аксессуары в шубе.