На Николаевщине полиция разыскивает пропавшего без вести пенсионера

В Николаевской области полиция разыскивает пропавшего без вести 83-летнего Николая Григорьевича Кисиля.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на почту «Преступности.НЕТ».

Еще 4 января он ушел из своего домовладения на улице Центральной в Арбузинке и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 170-172 сантиметра, телосложение среднее, был одет в галоши, черные болоньевую куртку, спортивные штаны и шапку. С собой у него был мобильный телефон Nokia 105.

Граждан, которым известна информация о пропавшем без вести, просят срочно сообщить по телефонам: 05132 3-04-99 (Арбузинский отдел полиции), 063 187 73 78, 097981 17 15.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайском районе разыскивали пропавшую без вести пенсионерку.