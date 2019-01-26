В Николаеве во дворе жилого дома «лесорубы» без документов спилили живую акацию

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1109 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(665)   

В Николаеве во дворе многоэтажного жилого дома по улице Карпенко неизвестные спилили живое дерево.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили местный житель.

По словам мужчины, неизвестные приехали и начали спиливать живую акацию, после чего загрузили части ствола в автомобиль. В связи с этим глава ОСМД вызвал на место полицию.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что люди, которые спиливают дерево, предоставили соответствующее разрешение. Однако, согласно документу, должна производиться вырубка другого дерева. В связи с этим, на место была вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что ранее жители села на Николаевщине обвинили главу сельсовета в незаконной вырубке леса.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия