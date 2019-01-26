На популярный турецкий курорт обрушился ураган – смерч перевернул автобус с людьми

Всю ночь с 25 на 26 января в Антальи (Курорт) бушевал ураган, который нанес значительные повреждения инфраструктуре курорта.

Об этом сообщает Rusturkey.com.

Пострадала набережная Коньяалты, торнадо наблюдались в городской черте Анталии, а также в районе аэропорта. В рыбацком порту пострадало несколько десятков рыбацких лодок, на улицах видно множество сломанных деревьев, а сами улицы превратились в полноводные реки.

Кроме того, в аэропорту Антальи смерч перевернул автобус, в результате чего пострадали не менее 12 человек, передает Daily Sabah.

По словам губернатора провинции Анталья Мюнира Каралоглу, смерч перевернул автобус, который подвозил пассажиров к самолету. Кроме того, были опрокинуты микроавтобус, а также два трапа, двум самолетам нанесен значительный ущерб, пострадал также полицейский вертолет.

Отметим, пострадавшие отделались легкими травмами, местные власти пытаются не допустить дальнейших задержек рейсов.

По информации представителя Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, среди пострадавших в результате урагана граждан Украины нет.