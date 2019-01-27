В Карпатах лавина накрыла троих туристов – один погиб

В пятницу, 25 января, в Раховском районе Закарпатской области трое 28-летних жителей Киева, которые проходили туристический маршрут у горы Стог, попали под снежную лавину. Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под снежного покрова, третий погиб.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

– Перед восхождением на гору ребята связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут, – сообщает Геннадий Москаль. – Им ответили дословно так: «Не уходите, потому что похороны очень дорого обходятся». Несмотря на предупреждение, все трое решили пойти в горы. Уже во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая засыпала их полностью. Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из-под-снега и помог откопать своего товарища. После чего оба откопали третьего. К сожалению, молодой человек задохнулся под снегом и погиб. Ребятам пришлось переночевать со своим погибшим товарищем в палатке, только утром они смогли связаться с аварийно-спасательным отрядом. Оставив тело погибшего на месте, оба отправились к базе отдыха и на полпути встретились со спасателями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас жизнь киевлян в безопасности, вместе с группой спасателей они вернулись на место схода лавины, чтобы отыскать тело товарища. Областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего...

Позже в ГСЧС сообщили, что в связи с погодными условиями и лавинной опасностью было отложено поиски тела погибшего туриста до улучшения погодных условий.

Напомним, в начале этого года на горе Ай-Петри в аннексированном Крыму сошла лавина, из-за чего около 100 автомобилей оказались заблокированы.