На Николаевщине выпал снег: В Николаеве коммунальщики проводят антигололедную обработку дорог

На территории Николаевской области в воскресенье, 27 января, усложенные погодные условия из-за снега и перепада температур.

Утром в восточных областях гололед, в Кировоградской, Днепропетровской и большинства южных областей туман, видимость 200-500 метров, местами сложные отложения гололеда и изморози, налипание мокрого снега (уровень опасности, желтый), сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области и призвали водителей быть осторожными на дорогах.

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11:04 На коммунальном предприятии «ЭЛУ Автодорог» сообщают, что техника КП в пять часов утра вышла на антигололедную обработку городских автомобильных дорог. По состоянию на 07:30 использовано 32 тонны технической соли. Работы продолжаются.

Во время этой работы машины ЭЛУ автодорог Николаев идут по одной, отвалы подняты. Соль не позволяет образовываться накату на дорожном покрытии, образуя снежную «кашу». Следующим этапом будет зачистка дорог – техника будет работать группами, с опущенными отвалами.

10:41 В Укравтодоре сообщили, что по состоянию на 06:00 осадки в виде снега кроме Николаевщины наблюдались в Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Луганской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Житомирской, Тернопольской и Черновицкой областях. Прирост снежного покрова 5-12 сасниметров. В Запорожской, Донецкой областях туман, местами небольшой дождь и туман. На остальной территории без осадков.

«Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1337 единиц техники и 1801 работник», – отметили в Укравтодоре.

В Николаеве примерно в 10:15 снег прекратился.