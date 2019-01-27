В Нетишине снова произошло массовое отравление детей в детском саду

В детском саду города Нетишин Хмельницкой области зафиксирована вспышка группового инфекционного заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы области.

«По состоянию на 25 января 2019 года к врачам педиатрам КНП НМП «Центр ПМСП» обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 «Теремок», Нетишин. Предыдущий диагноз – «пищевая токсикоинфекция», – сказано в сообщении.

По предварительным данным, к инфицированию детей могло привести нарушение санитарных и эпидемических норм в отношении качества пищевых продуктов.

Специалисты ведомства начали внеплановую проверку садика, в который ходили дети. Материалы направлены в правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Нетишине в детсаду отравились 22 детей и трое взрослых – открыто уголовное производство.