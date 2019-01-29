На Днепропетровщине на коксохимическом заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Днепропетровской области на коксохимическом заводе в городе Каменское произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате пять человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте события пожарные установили, что взорвалась газовоздушная смесь в трехэтажном здании на территории завода. Взрыв прогремел около 3.30 ночи.

В результате происшествия пять человек получили ожоги. Их доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Также повреждено технологическое оборудование цеха.

Сотрудники ГСЧС потушили огонь в 4.07 утра на площади 200 кв. м. В настоящее время причина взрыва устанавливается.

Напомним, 12 января, в городе Калуш Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на заводе «Карпатнефтехим».