На Одесчине столкнулись легковушка, фура и маршрутка – в аварии погибли двое полицейских

На трассе Одесса - Овидиополь вечером 29 января столкнулись седельный тягач, легковой автомобиль и маршрутное такси – в этом дорожно-транспортном происшествии погибли двое полицейских и пострадали четверо граждан.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

ДТП произошло примерно в 19:00 у Гребного канала. В связи с чрезвычайным происшествием движение транспорта на указанном участке дороги было затрудненным.

«Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси - молодой человек и девушка. Они оба – сотрудники полиции», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали усиленные наряды полиции, следственно-оперативная группа по ДТП и спасатели. Обстоятельства устанавливаются.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Позже в полиции назвали имена погибших правоохранителей.

«22-летний старший лейтенант полиции Олег Лысюк и 24-летняя рядовая полиции Лариса Крамаренко были следователями Овидиопольского отдела полиции. У Олега осталась маленькая дочь ... Руководство и личный состав полиции области глубоко скорбят по поводу тяжелой утраты и выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая память», - говорится в сообщении.

Напомним, как 11 января на трассе «Николаев – Благовещенское» столкнулись три автомобиля: внедорожник «Hyundai Terracan», легковой автомобиль «Daewoo Lanos» и седельный тягач «MAN» с полуприцепом. В «Hyundai» находились заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Сергей Кропивченко и его водитель.