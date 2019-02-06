В Перу учебный самолет ВВС упал на улицу – пилоты серьезно не пострадали

В перуанской столице Лиме на припаркованные вдоль тротуара автомобили рухнул самолет военно-воздушных сил страны.
Об этом сообщает «Новое время».
Происшествие зафиксировала уличная камера наблюдения. Небольшой учебный самолет упал на машины, оборвав при этом электропровода. Как отмечается в описании к видео, инцидент произошел во время тренировочного полета ВВС.
В результате происшествия пилоты самолета серьезно не пострадали, отделавшись лишь незначительными травмами.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике самолёт упал на жилой дом.