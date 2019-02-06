На Николаевщине разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю девушку

Татьяна Фокина В Николаевской области разыскивают пропавшую без вести Татьяну Фокину.

Об этом сообщают на странице Розыск детей ГУНП в Николаевской области при содействии ЧАО Киевстар в Facebook.

Витовское отделение полиции Корабельного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает 14-летнюю Фокину Татьяну Олеговну, которая четвертого февраля в 17:00 самовольно покинула место жительства и теперь ее место нахождения неизвестно.

Ее приметы: рост 162 сантиметра, среднего телосложения, волосы черного цвета подстриженные под каре, глаза серо-зеленого цвета.

Была одета: куртка красного цвета, брюки черного цвета, кроссовки темно-красного цвета с белой подошвой. При себе имела рюкзак черного цвета.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о её возможном местонахождении, просят звонить по номеру 102 или 093-858-68-58.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине разыскивали сбежавшего из интерната подростка.