В Одессе водитель троллейбуса избил пассажира – полиция завела на него дело

Водитель одесского троллейбуса избил пассажира.

Об этом сообщил директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман, передает «Думская».

«Вчера произошел очень скверный инцидент с участием водителя троллейбуса. Водитель применил физическую силу, а проще говоря, избил пассажира, пусть и изрядно выпившего, возможно без определенного места жительства, но тем не менее, это пассажир и прежде всего — человек. К сожалению, поговорка «в семье не без урода» в данном случае применима и к нашему предприятию», — говорит руководитель.

По его словам, водителя сегодня с позором уволили с предприятия. В дальнейшем его судьбой будут заниматься полицейские.

«От имени всего коллектива КП ОГЭТ прошу прощения перед очевидцами происшествия, пассажирами городского электротранспорта и, конечно же, пострадавшим от действий водителя человеком. Мы примем все меры, чтобы избежать в дальнейшем подобных происшествий с участием наших сотрудников», — добавил Жеман.

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 125 Криминального кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Еще один инцидент произошел в троллейбусе №12 и закончился тяжкими телесными повреждениями. Ранее судимый мужчина начал скандалить с женщиной, из-за того, что ему якобы мешал ее багаж. За даму вступился ее родственник. Между мужчинами завязалась драка, во время которой рецидивист ударил оппонента ножом. Пострадавшего 31-летнего жителя Черноморска госпитализировали с раной живота. Нападавшего 52-летнего преступника задержала полиция, сообщает «УСИ Одесса».

Напомним, ранее николаевский «маршрутчик» побил пассажира, сделавшего ему замечание.