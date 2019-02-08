В Киеве пьяный замглавы райгосадминистрации на «BMW» травмировал патрульную, которая оформляла ДТП

Нетрезвый заместитель главы районной государственной администрации в городе Киеве травмировал патрульную, которая оформляла дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции в Facebook.

На линию 102 пришло сообщение о том , что на Южном мосту в сторону левого берега произошло ДТП с участием двух автомобилей «Skoda» и «Nissan» без пострадавших.

Прибывший на место экипаж патрульной полиции оформлять происшествие, припарковали служебный автомобиль впереди «Nissan».

«В момент оформления ДТП водитель автомобиля «BMW», двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем «Skoda», который в свою очередь врезался в «Nissan». В результате патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги», - говорится в сообщении.

На плохое самочувствие пожаловались еще двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились внутри автомобиля «Skoda».

Установлено, что за рулем автомобиля «BMW» находился заместитель головы районной государственной администрации в городе Киеве, у которого были явные признаки алкогольного опьянения.

По факту ДТП, в котором пострадал патрульная, начато уголовное производство Полицейская с переломом ноги находится в госпитале, еще двум женщинам помощь оказана без госпитализации.

Напомним, на Житомирщине на трассе «Porsche» врезался в автомобиль патрульных, которые оформляли ДТП