Самый богатый человек мира заявил, что таблоид шантажирует его из-за интимных фотографий

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 6 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

Самый богатый человек мира и основатель компании Amazon Джефф Безос обвинил руководство таблоида National Enquirer в попытке шантажа интимными фотографиями.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «Bloomberg».

Руководители National Enquirer угрожали опубликовать серию фотографий с Безосом и бывшей телеведущей Лорен Санчес. Среди них есть фото, где основатель Amazon раздет. По словам бизнесмена, с ним связался адвокат издания Джон Файн. Он пообещал прекратить шантаж в обмен на заявление об отсутствии политической подоплеки в предыдущих материалах о Безосе и Санчес. В ответ бизнесмен опубликовал переписку с ним на ресурсе «Medium».

- Вместо того, чтобы поддаться вымогательству и шантажу, я решил опубликовать то, что они сами мне прислали, несмотря на личный ущерб и смущение, - заявил Безос.

Первая публикация о Безосе и Санчес появилась 9 января – после новостей о разводе бизнесмена с женой. Статьи с личными фотографиями последовательно выходили в течение двух недель. После появления первых публикаций мужчина решил выяснить, связан ли скандал с политикой, и начал свое расследование.

Безос владеет газетой The Washington Post, которая часто критикует президента США Дональда Трампа. Руководитель National Enquirer Дэвид Пекер, напротив, считается его давним союзником.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия