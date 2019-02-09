Самый богатый человек мира заявил, что таблоид шантажирует его из-за интимных фотографий

Самый богатый человек мира и основатель компании Amazon Джефф Безос обвинил руководство таблоида National Enquirer в попытке шантажа интимными фотографиями.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «Bloomberg».

Руководители National Enquirer угрожали опубликовать серию фотографий с Безосом и бывшей телеведущей Лорен Санчес. Среди них есть фото, где основатель Amazon раздет. По словам бизнесмена, с ним связался адвокат издания Джон Файн. Он пообещал прекратить шантаж в обмен на заявление об отсутствии политической подоплеки в предыдущих материалах о Безосе и Санчес. В ответ бизнесмен опубликовал переписку с ним на ресурсе «Medium».

- Вместо того, чтобы поддаться вымогательству и шантажу, я решил опубликовать то, что они сами мне прислали, несмотря на личный ущерб и смущение, - заявил Безос.

Первая публикация о Безосе и Санчес появилась 9 января – после новостей о разводе бизнесмена с женой. Статьи с личными фотографиями последовательно выходили в течение двух недель. После появления первых публикаций мужчина решил выяснить, связан ли скандал с политикой, и начал свое расследование.

Безос владеет газетой The Washington Post, которая часто критикует президента США Дональда Трампа. Руководитель National Enquirer Дэвид Пекер, напротив, считается его давним союзником.