На Николаевщине во время пожара погиб мужчина

В селе Луговое Березанского района Николаевщины ночью 8 февраля во время пожара погиб 54-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

После сообщения о пожаре на место происшествия отправились спасатели местная пожарная охрана «Коблево». Пожарные во время проведения разведки обнаружили тело погибшего мужчины, возгорание потушили на площади 2 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Напомним, что ранее в Вознесенске во время пожара спасли двух человек.