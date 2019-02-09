На Николаевщине во время пожара погиб мужчина

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В селе Луговое Березанского района Николаевщины ночью 8 февраля во время пожара погиб 54-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

После сообщения о пожаре на место происшествия отправились спасатели местная пожарная охрана «Коблево». Пожарные во время проведения разведки обнаружили тело погибшего мужчины, возгорание потушили на площади 2 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Напомним, что ранее в Вознесенске во время пожара спасли двух человек.

Вадим Богданов

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