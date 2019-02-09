В Каталонии столкнулись два поезда – один человек погиб, 105 пострадали

Один человек погиб и 105 пострадали в результате лобового столкновения поездов между городами Манреза и Сан Бисенс-да-Кастальет в провинции Барселона.

Об этом сообщает «El Pais».

Авария произошла во второй половине дня в пятницу. Генералитет (правительство) Каталонии подтвердил гибель 26-летнего машиниста одного из поездов.

Шесть человек после аварии находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние еще 15 менее угрожающее. Незначительные ранения получили 37 человек, а 47 пострадавшим медики оказали помощь на месте и они смогли покинуть место аварии самостоятельно.

В двух поездах путешествовало около 400 человек. Авария произошла на той же линии, на которой в ноябре уже происходила другая смертельная авария.

Tren a Manresa, a punto de llegar descarrila pic.twitter.com/zXOfVHnMGI — SyPcul (@SyPcul) 8 февраля 2019 г.

Напомним, как на видео попал момент, когда в Киеве поезд сбил мужчину, пытавшегося перебежать через пути.