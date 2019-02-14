В Николаевской области продолжают разыскивать подростка, пропавшего полгода назад

В Николаевской области продолжается розыск 17-летнего Ивана Плесюка, который пропал без вести.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Плесюк является жителем села Шевченково Новобугского района, он ушел из дома 18 августа 2018 года.
Приметы: рост 175-180 см, спортивного телосложения, лицо овальное, волосы короткие темные, глаза карие.
Граждан просят при наличии любой информации о возможном месте нахождения подростка сообщать в полицию по телефонам (05151) 9-16-61 093-858-68-58 или 102.
Всего в 2018 году полиция разбиралась в 42 случаях, когда дети и подростки пропадали без вести. В 41 случае пропавших находили.
Напомним, что Плесюк также пропадал без вести и в 2016 году.