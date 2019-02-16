В Киеве патрульные застрелили бойцовскую собаку, которую пьяный хозяин натравил на людей

В Киеве патрульные застрелили бойцовского пса и задержали его хозяина после того, как последний спустил собаку на полицию.

Об этом сообщил командир батальона патрульной полиции Евгений Зборовский в Facebook.

По его словам, мужчине в супермаркете сделали замечание за пса без намордника и он полез в драку, в ходе которой выбили стеклянные двери, а в придачу скомандовал «фас» на «оппонента» и собака разорвала ему ухо и руку.

По прибытию полицейских владелец стафа не нашел ничего лучше, чем бросить собаку и убежать, однако этого ему патрульные сделать не дали.

Патрульные уговаривали хозяина надеть на пса намордник и привязать его, и даже сами пытались это сделать на свой страх и риск, но хозяин только кричал и нагнетал обстановку.

«В какой-то момент стаф подумал, что владельцу угрожает опасность и резко набросился на патрульного, ударил в грудь и повалил, но к счастью, не вцепился. Патрульному удалось сбросить пса с себя и откатиться, животное еще раз бросилось, но на этот раз полицейский использовал табельное оружие и сделал два выстрела для обезвреживания, стаф упал … замечательное и сильное существо защищало своего хозяина, как умело и не могло понять, что он пьяный балбес», - написал Зборовский.

Также он отметил, что уже через минуту патрульные погрузили пса в автомобиль и с сиреной помчали в ближайшую ветклинику.

«Через 15 минут пес умер на операционном столе. Патрульные готовы были лечить животное и надеялись на выздоровление, но теперь просто молча выпускают дым сигарет в небо с мокрыми глазами», - добавил командир батальона патрульной полиции.

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