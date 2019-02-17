На Николаевщине при пожаре погибли две женщины – предполагают, что из-за курения в постели

Утром в воскресенье, 17 февраля, в селе Василевка Снигиревского района произошел пожар в летней кухне, вследствие которого погибли две женщины.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

От сотрудников полиции в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что в Василевке в помещении летней кухни произошел пожар.

Местные жители, заметив черный дым из окон, разбили стекла и попали в помещение, в комнатах обнаружили тела женщин. Как выяснилось, 75-летняя хозяйка и ее 40-летняя невестка отравились продуктами горения. Соседи потушили постели на площади 2 квадратных метра. Вероятной причиной возгорания стало курение в постели.